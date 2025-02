Attività produttive, investimenti aree industriali: Tamajo inaugura workshop

L'assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo inaugura domani il ciclo di workshop territoriali dedicati alla presentazione del "Piano di investimenti e riqualificazione delle aree industriali della Sicilia". Il primo incontro si terrà alle ore 10.30 nella sala giunta della Camera di Commercio di Caltanissetta. L'obiettivo è illustrare le attività già svolte e le opportunità future per il rilancio delle aree industriali siciliane, attraverso iniziative e investimenti promossi dalla Regione Siciliana.

"Questo piano - dichiara l'assessore Tamajo - rappresenta un passo fondamentale per migliorare l'attrattività dei nostri distretti produttivi, favorire l'innovazione e creare condizioni favorevoli alla crescita economica regionale. Invito tutti gli stakeholder e i cittadini interessati a partecipare a questi incontri, per condividere idee e contribuire attivamente al processo di sviluppo delle nostre aree industriali".

All'evento parteciperanno, oltre all'assessore Tamajo, il commissario Irsap Sicilia, Marcello Gualdani, e il direttore Gaetano Collura. Tra gli interventi previsti, quello di Salvatore Callari che farà il punto sull'area industriale di Caltanissetta, mentre Salvatore Speciale presenterà la piattaforma web Irsap per le imprese.