Sequestrati 745 chili di hashish: 4 arresti a Napoli

Erano in possesso di 745 chili di hascisc e di cinque chili di marijuana del valore al dettaglio sul mercato criminale stimato in 3 milioni di euro.

Quattro persone - tre uomini ed una donna - sono state arrestate dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli in flagranza di reato nel corso di una operazione coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere.Devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, aggravata dall'ingente quantitativo e detenzione abusiva di armi in concorso.

Nel corso delle operazioni controllo i militari rinvenivano diciannove proiettili ed un caricatore di arma comune da sparo.

Gli arrestati sono stati condotti nelle case circondariali di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli Secondigliano, in attesa della udienza di convalida.