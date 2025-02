Teresa Pintacorona rieletta al vertice della Fisascat Cisl di Ragusa e Siracusa

Teresa Pintacorona riconfermata alla guida della Fisascat Cisl Ragusa Siracusa. L’elezione al termine del 4° Congresso territoriale celebrato nella sala conferenze del Borgo Don Chisciotte a Modica. Ad affiancarla i riconfermati Salvatore Scannavino, come segretario generale aggiunto, e Fabio Trapani. “Inclusione, partecipazione, futuro” il tema scelto per i lavori presieduti dalla segretaria nazionale della categoria, Giusi Sferruzza, con la presenza del segretario generale della UST Cisl Ragusa Siracusa, Giovanni Migliore, e del segretario generale regionale della Fisascat, Stefano Spitalieri. “Il nostro settore vive cambiamenti importanti. C’è stata una notevole liberalizzazione e questo ha accentuato quella deregolamentazione di passaggi che erano ritenuti un freno per l’azienda – ha detto la Pintacorona - Iter estremamente semplificati per ottenere autorizzazioni all’esercizio di varie attività, con il corollario del superamento delle licenze e, di contro, della valorizzazione delle autocertificazioni, rappresentano la prova incontrovertibile dell’avvenuta semplificazione delle procedure a carico di chi intende intraprendere un’attività nei nostri settori. Resta, però, un aspetto che appare sicuramente un controsenso. – ha aggiunto ancora -Questo settore ha una densità occupazionale notevole nel paese – e il nostro territorio ne rappresenta una buona fetta – ma non riesce ad avere quell’attenzione che meriterebbe nel dibattito pubblico. La crescita, infatti, è avvenuta senza l’intervento di particolari politiche pubbliche di sostegno”. Tuttavia, il fatto che comparto dei servizi e del commercio se la sia dovuta cavare da sé, in un certo senso, - come sottolineato dai presenti - ha rappresentato anche il suo maggiore punto di forza. “Dobbiamo comunque ammettere che in molti casi il lavoro creato è un lavoro cosiddetto povero. – ha detto ancora Teresa Pintacorona - Si parla di part time, di forme di tirocinio, di turnover scuola-lavoro, di part time ciclici con stagionali impegnati a tempo e che non possono accedere alla disoccupazione. Tutte formule che si trasformano in sfruttamento del lavoratore. Aggiungiamo anche i cambi appalto al massimo ribasso di aziende disinvolte che toccano il costo del lavoro, quindi a sfavore dei lavoratori”. La Fisascat Cisl è parte integrante del Settore Industria costituito dalla Confederazione. “Una partecipazione importante – ha detto Migliore – vista la presenza dei lavoratori dei servizi impegnati all’interno delle nostre zone industriali. Parliamo di autentica partecipazione così come intende la Cisl. Noi siamo il sindacato del confronto e, così come dimostra la Fisascat, continuiamo a ricercare e ottenere risultati a favore dei lavoratori sedendo ai tavoli di trattative. Siamo pronti ad affrontare tutti i passaggi che ci impone il lavoro che cambia – ha concluso il segretario generale della Ust Ragusa Siracusa – Per questo continuiamo a sostenere il valore dell’aggiornamento e della riconversione professionale attraverso la formazione dei lavoratori”. Nelle conclusioni, la segretaria nazionale della Fisascat ha rimarcato l’importanza e lo spessore degli interventi dei lavoratori che si sono succeduti al microfono. “Le loro testimonianze ci portano dentro il mondo del lavoro – ha detto la Sferruzza – Il sindacato sono i nostri iscritti e qui ogni delegato porta un contributo di esperienza vera. Sono stati sicuramente anni difficili, quelli post pandemici – ha detto ancora la Sferruzza – Allo stesso tempo sono stati anni entusiasmanti per una gran serie di contratti rinnovati. Continuiamo a guardare con grande fiducia e impegno ai prossimi tavoli di trattativa per sottoscriverne altri. Vogliamo continuare a garantire migliori condizioni salariali ai lavoratori e affermare e migliorare i diritti e le tutele che sono proprie della contrattazione di Cgil Cisl e Uil”.