Modica, premiazione del Concorso letterario Rotary "Memorie per un amico" in onore dell'onorevole Antonio Borrometi

Domani, venerdì 21, alle 11, al Teatro Garibaldi di Modica, si terrà la cerimonia di premiazione del concorso promosso dal Rotary di Modica, in collaborazione con la libreria Mondadori BookStore Modica, ‘Memorie per un amico’. Si tratta di un concorso letterario riservato ad allieve ed allievi delle classi terze degli istituti umanistici della città di Modica. ‘Memorie per un amico’, è dedicato ad Antonio Borrometi, rotariano da sempre, parlamentare regionale e nazionale, assessore regionale alla Sanità, indimenticato avvocato di alto profilo, prematuramente scomparso il 19 gennaio di tre anni fa. Nel suo ricordo, il Rotary Club di Modica ha deciso di promuovere questo concorso letterario dedicato allo studio e ad elaborati su Dante e la ‘Divina Commedia’ che era una delle grandi passioni di Antonio Borrometi.

Durante la mattinata, l’evento si caratterizzerà per una lectio magistralis affidata a Matteo Strukul, giornalista e scrittore veneto, autore di libri che raccontano grandi personaggi della storia del Paese, come i Medici, e da cui sono state tratte opere televisive da lui stesso sceneggiate, e autore del romanzo ‘Paolo e Francesca’, personaggi narrati da Dante nella Divina Commedia e a cui si ispira il concorso.

Saranno presenti all’evento il figlio di Antonio Borrometi, Paolo -giornalista d’inchiesta, scrittore e figura importante nella denuncia sociale del nostro Paese- e la moglie, Patrizia Criscione. Presidente della giuria che ha selezionato gli elaborati e premiato i migliori, è il professore Antonio Sichera, docente ordinario di Letteratura italiana contemporanea nel Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania.