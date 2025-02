Modica. Incidente stradale a Marina: morì Alberto Vicari, condanna definitiva

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a sei anni e quattro mesi inflitta in primo grado con rito abbreviato a Giovanni Giardina, 50 anni, di Scicli, responsabile dell’incidente stradale avvenuto l’11 agosto 2020 a Marina di Modica, in cui perse la vita l’imprenditore modicano Alberto Vicari.

L’imputato, alla guida di un suv, causò, secondo i magistrati, la morte di Vicari, che viaggiava in moto sulla strada provinciale 66 Pozzallo-Sampieri. L’imprenditore, noto nel settore del cioccolato biologico, lasciò la compagna e una bambina. Giovanni Giardina è stato condannato per omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione psicofisica. La famiglia Vicari, assistita dall’avvocato Ignazio Galfo, si è costituita parte civile nel processo.