Intelligenza Artificiale: modi d’uso: conferenza di Francesco Pira all’istituto professionale “Principi Grimaldi” di Modica

I temi legati all’uso consapevole dell’intelligenza artificiale saranno oggetto di una conferenza, promossa dal Kiwanis, club di Modica, in collaborazione con l’Istituto professionale di Stato “Principi Grimaldi” in occasione del Safer Internet Day, ovvero la giornata mondiale per la sicurezza in Rete. L’incontro con gli studenti delle classi quarte si terrà domani, venerdì 21 febbraio, alle ore 11.15 nell’aula magna dell’Istituto.

Relazionerà sul tema, “Vivere nell’era dell’intelligenza artificiale: un uso consapevole delle nuove tecnologie”, Francesco Pira, professore associato di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, Social Media e Comunicazione d’Impresa dell’Università degli Studi di Messina.

Il programma prevede i saluti del prof. Bartolomeo Saitta, dirigente scolastico dell’Istituto “Principi Grimaldi”, Maria Zingale, presidente Kiwanis Club Modica e di Antonello Forestiere, Luogotenente Governatore Kiwanis Distretto Italia San Marino Div. 3 Sicilia Sud – Est.