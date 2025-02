Nascondeva 20 dosi di hashish in frigorifero: in carcere a Siracusa

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un 22enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti, è stato controllato lunedì mattina dai Carabinieri della Sezione Radiomobile che, insospettiti dal suo atteggiamento irrequieto, lo hanno sottoposto a perquisizione personale e domiciliare rinvenendo e sequestrando circa 20 grammi di hashish, già suddiviso in dosi e pronto per lo spaccio. La sostanza stupefacente, il materiale necessario per il confezionamento delle dosi e oltre 300 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio, erano occultati all’interno di un frigorifero sul balcone di casa.

L’arresto è stato convalidato e l’uomo associato alla casa circondariale “Cavadonna”.