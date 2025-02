Rapina a Cefalù con sequestro di persona, arrestato un palermitano

Gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un palermitano, P.R., di 29 anni, ritenuto responsabile di una rapina aggravata, in concorso con altri uomini non identificati, ai danni di una società ubicata nel territorio di Cefalù e di un suo dipendente. L'indagato deve rispondere anche di sequestro di persona. Il provvedimento cautelare, emesso dal gip presso il Tribunale di Termini Imerese, scaturisce da un'articolata attività investigativa avviata lo scorso 21 ottobre, quando il dipendente di un società, mentre si trovava all'interno del suo posto di lavoro, sarebbe stato sorpreso da un gruppo di quattro malviventi che, con il volto coperto da mascherine chirurgiche e cappucci, avrebbero fatto irruzione nel suo ufficio. Uno dei quattro uomini, subito dopo l'irruzione, con l'aiuto di un complice, avrebbe aggredito con pugni in testa il dipendente, così da bloccarlo e, dopo averlo immobilizzato legandogli mani e piedi con fascette in plastica, lo avrebbe imbavagliato con del nastro adesivo sulla bocca, minacciandolo. Gli altri due complici, nel frattempo, frugando all'interno della stanza, sarebbero riusciti a trovare due cassettine metalliche, dove la società custodiva circa 14 mila euro, il ricavato dell'attività imprenditoriale. Oltre al denaro, rinvenuto in bagno, i quattro rapinatori sarebbero riusciti a impossessarsi anche della somma di 240 euro che l'uomo custodiva nel portafoglio.

Decisivi, ai fini dell'identificazione del palermitano sono stati gli accertamenti tecnici eseguiti da personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica sulle impronte e sulle tracce biologiche rinvenute e repertate nel corso del sopralluogo. Alla luce dei fatti emersi, l'uomo è stato tratto in arresto per rapina aggravata e sequestro di persona.