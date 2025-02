Consiglio comunale di Catania, Agata Scalia passa a Forza Italia

È stata formalizzata oggi in Consiglio comunale l'adesione al gruppo di Forza Italia Catania della consigliere comunale etnea Agata Scalia. A darle il benvenuto il segretario provinciale FI, l'eurodeputato Marco Falcone, il segretario FI Catania Massimo Pesce e il capogruppo a Palazzo degli Elefanti Piermaria Capuana.

«Accogliamo Agata Scalia augurandole buon lavoro sotto il simbolo della grande famiglia di Forza Italia Catania - affermano Falcone e Pesce - nel segno della crescita azzurra nel capoluogo etneo. La nostra capacità di aggregazione deve fare da ulteriore impulso per le azioni di buongoverno FI, seguendo i nostri valori liberali e di lealtà in politica».

«Con l'ingresso di Agata Scalia, Forza Italia continua a rafforzarsi all’interno del Consiglio di Catania - dichiara il capogruppo FI Capuana - raggiungiamo infatti quota sette componenti, il secondo gruppo per numero di consiglieri e seconda forza politica in aula a sostegno dell'Amministrazione Trantino, con l’obiettivo di portare avanti iniziative che possano migliorare la nostra città e di riflesso la vita dei cittadini».