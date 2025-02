Comiso, Giarratana e Acate in lutto per la morte di Luigi Reale

Tre comunità in lutto per la morte del geometra Luigi Reale, dipendente dell’impresa ecologica Busso. deceduto a soli 55 anni. A Giarratana la sede, a Comiso, dove abitava, e ad Acate, dove con grande impegno e senso della responsabilità ha coordinato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, c’è grande commozione.

Tra i primi a ricordarlo sui social l’ex sindaco Giovanni Di Natale: “Abbiamo sperato che avesse potuto farcela, che avrebbe potuto guarire. Perdiamo una persona perbene, squisita, sempre disponibile e attento nel suo lavoro. Durante il mio mandato abbiamo collaborato fianco a fianco per cercare di risolvere i problemi che quotidianamente si presentavano. Immediatamente si attivava per trovare le soluzioni giuste. Forse non tutti gli acatesi lo conoscevano, perché non amava la ribalta, preferiva lavorare senza cercare visibilità. Ci mancherai caro Luigi, come penso mancherai ai ragazzi della ditta Busso e a quanti ti hanno conosciuto ed apprezzato. Un caloroso abbraccio alla sua famiglia. Riposa in pace caro Luigi. Sentite condoglianze”.

Anche il primo cittadino in carica Gianfranco Fidone ha avuto modo di apprezzare le sue qualità, esprimendo la propria vicinanza ai familiari: “Mi unisco, insieme a tutta l'amministrazione, al dolore della famiglia per la perdita del caro Luigi Reale, Responsabile del Cantiere di Acate della Ditta Busso. Ciao, Luigi, tutta la comunità di Acate ti è grata per il prezioso lavoro che hai svolto per noi”.

Cordoglio anche dal Circolo cittadino “Pio La Torre” di Pedalino: “Con profondo dolore, apprendiamo che il nostro caro amico Luigi Reale ci ha lasciato. La sua scomparsa, umanamente, lascia un vuoto enorme. È stato un amico straordinario, sempre pronto a tendere la mano a chiunque, ad aiutare chi ne aveva bisogno senza risparmiarsi mai. Ci uniamo al dolore di Greta, di Romina, di Sofia e di tutta la famiglia in questo momento difficile.”

Luigi Reale “lavorava dietro le quinte e senza pubblicità”, come è stato pure scritto, intervenendo sollecitamente dopo ogni segnalazione dei cittadini e cercando di comprendere le immancabili “resistenze” sorte con l’avvio della differenziata. E spesso si amareggiava di fronte ai reiterati comportamenti di inciviltà.