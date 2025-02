Asp di Ragusa, avviate le procedure per la stabilizzazione di 32 tecnici

L’Asp di Ragusa ha indetto un Avviso pubblico per la stabilizzazione di 32 Operatori Tecnici in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 268 lett.B) della legge n.234/2021. Si tratta di personale specializzato che svolge mansioni di supporto tecnico e logistico, a seconda del reparto o del settore in cui opera. La procedura, avviata nel rispetto del Piano del Fabbisogno 2024-26 e dei vincoli di finanza pubblica, prevede quindici giorni di tempo per la presentazione delle istanze, a far data dalla pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nella sezione ‘Bandi e Concorsi’ dell’ASP.

“Questo ulteriore tassello – spiega il Direttore generale, Giuseppe Drago – rientra in un processo complessivo di rivitalizzazione e potenziamento dell’Azienda, avviato già da mesi, che darà ai nostri dipendenti maggiore stabilità lavorativa e all’ASP uno slancio per affrontare al meglio le numerose sfide che ci attendono. La Direzione strategica, con la collaborazione delle Risorse Umane, ha mostrato grande attenzione per tutto il personale precario del comparto: recentemente abbiamo firmato i contratti di 40 assistenti amministrativi e a breve terminerà la procedura per l’assunzione a tempo indeterminato – fra gli altri – di 70 infermieri e 42 operatori socio-sanitari”.

“Adesso – conclude il Direttore generale – è arrivato il momento degli Operatori Tecnici del ruolo professionale. A rendere possibile il raggiungimento di questo traguardo è stata l’ottima sinergia con le organizzazioni sindacali, che ringrazio per l’impegno profuso”.