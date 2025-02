Delegati di Polizie Locali siciliane ascoltati in Senato sulla riforma del Corpo

Una Delegazione delle Associazioni Nazionali “Osservatorio per La Polizia Locale” è stata presente a Roma in audizione, in sede referente, presso La I Commissione Affari Costituzionali e Presidenza del Consiglio e Interni della Camera, Presidente On. Pagano alla presenza del Sottosegretario Molteni e di altri deputati, ed è stata ricevuta giovedì al Senato dal Senatore De Priamo, componente della I Commissione del Senato. Presenti anche rappresentati della Polizia Locale di Modica (Ignazio Bonomo), Misterbianco (Santina Caffo) e Tremestieri Etneo (Carmelo D'Urso). Le associazioni sono state audite al fine di contribuire al dibattito in corso e alla scelta di una proposta di una legge unitaria e condivisa, intervenendo sulla discussione che verte sul “Riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale”.

I punti cardini delle richieste portate all’attenzione dei Parlamentari riguardano soprattutto :

a) il riconoscimento degli istituti e dello status di Vittime del Dovere per i CADUTI in servizio e, in particolare, il riconoscimento dell'istituto della pensione privilegiata per cause di servizio relativamente ad infortuni sul lavoro e/o malattie professionali contratte in servizio;

b) l'attribuzione alla polizia locale delle tutele previdenziali, assistenziali, pensionistiche così come previste per tutte le altre forze di polizia ad ordinamento statale;

c) nell'ambito dei “rischi dello stress da lavoro correlato”, l'attivazione obbligatoria dell'Osservatorio nazionale, regionale e locale, sul fenomeno del “BURNOUT”, che si occupi di tutti gli aspetti correlati, ivi compresi le attività di prevenzione e di assistenza psicologica;

d) l'incremento di assunzioni;

e) la formazione costante e continua, per una corretta e completa preparazione professionale dei poliziotti locali;

f) l'obbligatorietà di dotare il personale di Polizia Locale di dispositivi ed equipaggiamenti di sicurezza per la tutela personale e strumenti di coercizione che consentano di salvaguardare l'incolumità sia degli agenti che dei cittadini vittime di aggressioni.