Modica, la spaccatura nella maggioranza: l'assessore Samuele Cannizzaro abbandona la DC

L’assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Modica, Samuele Cannizzaro, ha annunciato di aver lasciato la Democrazia Cristiana, partito nel quale si era presentato ed eletto alle amministrative del maggio 2023. “Dopo aver meditato ed essermi confrontato con buona parte delle persone con cui ho condiviso il progetto politico che mi legava alla Democrazia Cristiana, ho deciso, comunicandolo in primis ai vertici, seppur con rammarico, di lasciare il partito, grazie al quale, sono riuscito a raggiungere, nelle scorse elezioni amministrative, un ottimo risultato, il primo della lista DC, partito che ha fatto la storia della politica – ha dichiarato Cannizzaro.

L’assessore ha ringraziato la Democrazia Cristiana per avergli permesso di crescere politicamente e di raggiungere traguardi importanti, ma ha anche sottolineato che i recenti fatti politici lo hanno “costretto” ad assumere decisioni complesse e difficili".

Cannizzaro ha, quindi, annunciato di aver aderito al progetto politico del Sindaco di Modica, Maria Monisteri.

“La mia, è una decisone necessaria, per continuare a lavorare con la massima trasparenza e serenità, senza i paventati dubbi e incertezze, per la mia appartenenza politica. Ritengo doveroso comunicare, per correttezza istituzionale, che ho deciso di aderire al progetto politico del Sindaco. Desidero soprattutto, ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine, con cui abbiamo condiviso un progetto politico che alla fine ci ha ripagato, ma nello stesso tempo mi ha aiuto molto nella mia crescita politica, nella speranza, che magari, in un futuro non troppo lontano, si possano ristabilire gli equilibri politici tra le parti. Auguro alle tante persone perbene che restano nella DC, a quanti mi hanno collaborato con impegno e lealtà, di riuscire a proseguire il percorso avviato sul territorio e al servizio dei cittadini”.