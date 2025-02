3Sun/Enel Green Power, il 25 febbraio assemblea sindacale a Catania

Si terrà martedì 25 febbraio 2025, alle 10, davanti ai cancelli della 3Sun/Enel Green Power, nella zona industriale di Catania (Contrada Torre Allegra), un presidio con assemblea pubblica dei lavoratori addetti alla pulizia e alla sanificazione, organizzata da Filcams e Nidil Cgil con Fisascat e Felsa Cisl.

Si tratta di circa 80 lavoratori (50 in organico, più 30 interinali) che attendono risposte per la gara d’appalto che dovrebbe aggiudicare una nuova commessa per le operazioni di pulizia dello stabilimento.

«Siamo alquanto preoccupati per quanto sta accadendo nell’appalto delle pulizie e sanificazione del sito 3 Sun in prossima aggiudicazione» affermano Davide Foti, segretario generale Filcams Cgil Catania, e Michele Musumeci, segretario generale Fisascat Cisl Catania.

«Nonostante la nostra richiesta di incontro urgente per la contrattazione d’anticipo finalizzata a salvaguardare l’occupazione di tutti i lavoratori – aggiungono – ad oggi non siamo stati ancora convocati dai vertici di 3 Sun, in evidente contrasto con quanto prevede la normativa attuale sugli appalti. E un atteggiamento del genere da un sito produttivo così importante e strategico per l’intero Paese è inaccettabile. Per tale ragione abbiamo pensato di indire per martedì̀ alle ore 10:00 un presidio e un’assemblea pubblica davanti ai cancelli della fabbrica»

Per Giuseppe Campisi, della segreteria Nidil Cgil di Catania, e Marco Aiello, della Felsa Cisl etnea, «questo futuro affidamento potrebbe mettere a rischio la già precaria continuità̀ lavorativa dei 30 lavoratori in somministrazione. Sosteniamo con forza anche loro che da mesi e anni lavorano sull’appalto perché sia salvaguardato il posto di lavoro».