Sequestrati beni per 300 mila euro a 4 persone nell'Ennese

La Guardia di Finanza di Enna ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di immobili nei confronti di quattro persone, per un valore complessivo di circa 300 mila euro.

Gli indagati devono rispondere di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

La misura, emessa dal gip presso il Tribunale di Enna, costituisce l'epilogo di una complessa attività di polizia giudiziaria, svolta dalla Tenenza di Nicosia e coordinata dalla Procura di Enna, che trae origine dalla segnalazione di un amministratore giudiziario, nominato dal Tribunale ennese per la gestione di un appartamento e relativa pertinenza siti nel Comune di Montesilvano, in provincia di Pescara, già colpiti da un precedente vincolo cautelare disposto nel 2021 dallo stesso Tribunale. In particolare, gli indagati, allo scopo di sottrarre l'immobile all'amministratore giudiziario, al quale il Tribunale aveva affidato il compito di custodire ed amministrare il bene anche al fine di un incremento della redditività dello stesso, avrebbero simulato un rapporto di locazione a titolo oneroso proprio sugli stessi beni immobili e posto in essere altre condotte che hanno impedito, di fatto, all'amministratore giudiziario di acquisirne il possesso. Tra le persone indagate figura un imprenditore siciliano residente in Provincia Enna già coinvolto nell'operazione "Full control" della Tenenza di Nicosia, che, nel novembre 2022, aveva portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di diversi presunti usurai ed estorsori, posti agli arresti su disposizione della Procura della Repubblica di Enna.