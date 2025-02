Scontro tra un furgone e due automobili sulla Ss 194 "Ragusana", dove al momento chiuso al traffico un tratto fra i km 12 e 13, in località Lentini. A seguito dell'impatto i mezzi si sono ribaltati. Il traffico è indirizzato su viabilità locale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile