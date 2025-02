Trapani, convalidato fermo Girolamo Peraino per uccisione madre

Convalidato il fermo per Girolamo Peraino 51 anni, accusato di omicidio preterintenzionale per aver ucciso la madre Anna Peraino di 80 anni che viveva con lui. Lo ha deciso il GIP, dopo un interrogatorio fiume. La vicenda si è consumata a Marsala, in provincia di Trapani, nella mattinata del 19 febbraio, in via Guglielmo Oberdan. La morte della donna è avvenuta a seguito di un ricovero di tre giorni presso l'Ospedale "Paolo Borsellino", per un "asserito avvelenamento da farmaci". Secondo quanto emerge da fonti investigative, la donna avrebbe assunto un'ingente quantità di farmaci per il dolore, precisamente tachipirina e avrebbe poi chiamato un'ambulanza che la porterà all'Ospedale di Marsala dove verrà ricoverata. i segni delle percosse sul corpo della donna erano molto evidenti al momento del ricovero. Lei però non avrebbe raccontato nulla ai medici. Non avrebbe detto nulla delle percosse subite dal figlio, non avrebbe chiesto aiuto. I medici, insospettivi che qualcosa non andava, hanno chiamano i Carabinieri. La ricostruzione dei fatti ha permesso di comprendere che Anna Peralta sarebbe morta a seguito delle percosse subite dal figlio nei giorni antecedenti al ricovero. Non si conoscono al momento i motivi che avrebbero innescato l'azione violenza, neppure da quanto tempo durassero. E' ipotizzabile che uno dei motivi possa essere di natura economica, soprattutto perché il figlio sembra avesse problemi di droga e quindi può aver avanzato continue richieste di soldi alla madre. All'interno dell'appartamento in cui viveva la donna insieme al figlio, gli inquirenti hanno trovato finestre, mobili e vetri distrutti. Non è dato sapere se la casa fosse in quelle condizioni a seguito di una possibile colluttazione o meno. Girolamo Peraino è stato condotto presso il carcere di Trapani