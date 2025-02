Ragusa. Incendio al ristorante, sfiorata la tragedia: 14 persone in ospedale

Sfiorata la tragedia al ristorante Bon di Ragusa, alla zona industriale. Quattordici persone sono rimaste ferite lievemente in seguito a un incendio verificatosi nella notte, in un locale di Ragusa. Era in corso una festa al Bon in viale 20 della zona industriale. E stando alle prime informazioni, si è sviluppato un incendio, presumibilmente innescato da candele che hanno acceso un lampadario in stoffa, propagandosi poi a tutta la struttura in legno e travi in metallo. Il personale delle 4 squadre dei vigili del fuoco ha circoscritto l’incendio e bonificato l’area concludendo le operazioni alle 3.40 di stamane. Il locale ha subito gravi danni: è al momento inutilizzabile. A causa del sinistro 14 ospiti sono stati accompagnati in ospedale con le ambulanze del 118, per lievi ustioni e lieve intossicazione e da fumo. Quando le fiamme hanno invaso tutto il locale, la paura tra gli avventori è stata palpabile, alcuni sono stati presi dal panico ed è stato provvidenziale la collaborazione del personale del ristorante nel fare uscire i clienti, mentre i vigili del fuoco attaccavano le fiamme evitando di farle propagare e, soprattutto, di mettere in sicurezza i clienti del locale. I vigili del fuoco hanno anche messo in sicurezza alcune bombole di gpl che si trovavano in cucina. Sul posto è intervenuta anche la Polizia che ha sentito il racconto di alcune persone che si trovavano al ristorante quando si è sviluppato l'incendio. La Procura di Ragusa ha aperto un fascicolo sulla base dei riscontri della Polizia e dei Vigili del fuoco. Il ristorante è stato posto sotto sequestro per consentire ulteriori rilievi tesi ad accertare eventuali responsabilità.

Il 27 luglio del 2018, si sviluppò un altro incendio: era in corso una festa di compleanno all'interno del locale della movida ragusana quando il lancio di una lanterna cinese infuocata determinò un incendio nel giardino che si propagò alla vicina concessionaria d'auto bruciando 11 Ford Ecosport nuove e ancora da immatricolare.