Vittoria, al Teatro Comunale celebrazione della Giornata Internazionale della Guida Turistica

Il Teatro Comunale “Vittoria Colonna” celebra la XXVIII Giornata Internazionale della Guida Turistica con visite guidate gratuite. Sarà possibile visitare il sontuoso teatro Vittoria Colonna di Vittoria nei seguenti orari:

Domenica 23 febbraio : dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:30

La Giornata Internazionale della Guida Turistica è stata istituita nel 1990 dalla World Federation Tourist Guide Associations (WFTGA), promossa in Italia dalla Associazione Nazionale Guide Turistiche (ANGT) e da quest’anno con il patrocinio straordinario del Comune di Vittoria e dell’Associazione Italia Nostra, con la collaborazione della Pro Loco- Vittoria e Archeoclub- Ragusa. L’Associazione delle Guide Turistiche della provincia di Ragusa (AGT Ragusa) è da più di venti anni interessata nell’organizzazione territoriale di tale giornata dedicandola di volta in volta a monumenti significativi della nostra realtà provinciale. Quest’anno l’iniziativa vuole focalizzare l’attenzione su Vittoria e su uno dei suoi monumenti più rappresentativi, per permette ai visitatori locali e di prossimità di conoscere le caratteristiche storiche, architettoniche e culturali del prestigioso Teatro Comunale di Vittoria. Si tratta di un’occasione per conoscere più da vicino questo importante patrimonio culturale, attraverso le spiegazioni esperte delle guide turistiche, che sveleranno i segreti e le curiosità legate al teatro e alla sua storia.

L’iniziativa è aperta a tutti: residenti, turisti e appassionati di storia e cultura. Non perdere l’occasione di vivere una giornata speciale, scoprendo uno dei luoghi simbolo di Vittoria, grazie alla passione e alla competenza delle guide turistiche. La manifestazione è completamente gratuita e non è necessaria la prenotazione.