Modica, maltrattamenti alla madre: arrestato dalla Polizia un 43enne

Agenti del Commissariato di Polizia di Modica hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 43 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo era già sottoposto a una misura cautelare che gli vietava di avvicinarsi alla persona offesa, accompagnata da un braccialetto elettronico per monitorarne i movimenti.

L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario dopo che l’uomo ha violato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari. Nonostante il divieto di avvicinamento, l’uomo ha stabilito la propria dimora a breve distanza dalla madre, che pochi giorni prima aveva denunciato di essere stata aggredita brutalmente dal figlio.

Grazie a controlli mirati effettuati dal personale della Polizia di Stato, è emersa la grave violazione delle disposizioni cautelari. Gli agenti hanno così proceduto all’arresto in flagranza, in linea con la normativa del Codice Rosso, che prevede misure rapide e incisive in caso di violenza domestica.