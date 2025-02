Modica, buoni libri e trasporti: interrogazione al sindaco

"Sono numerose le famiglie modicane che reclamano il pagamento dei buoni libri scolastici ed il rimborso delle spese del trasporto scolastico che si riferiscono alle annualità pregresse". Le consigliere comunali di maggioranza Elena Frasca, Miriam Franzò e Rita Floridia hanno presentato un’interrogazione rivolta al Sindaco, all'Assessore alle Politiche sociali ed Educative e al Dirigente del Settore Finanziario del Comune di Modica. “Il Comune di Modica – dichiarano le consigliere – non ha ancora provveduto all’erogazione completa dei contributi regionali, relativi ad annualità pregresse, destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo scolastici (bonus libri scolastici) per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, in base all’ISEE del nucleo familiare e, altresì, non ha effettuato i rimborsi totali o parziali delle spese di viaggio degli studenti pendolari delle scuole medie superiori, mediante i mezzi pubblici di linea (benefici per trasporto studenti scuole medie superiori), sempre relativi alle passate annualità. Abbiamo chiesto di conoscere i motivi del mancato pagamento di parte dei suddetti contributi e del mancato rimborso totale o parziale delle spese del trasporto scolastico. Al contempo abbiamo chiesto di conoscere quali siano i tempi previsti per il pagamento dei buoni libri scolastici e per il rimborso delle spese degli studenti pendolari e auspichiamo che l'interrogazione sia discussa nella prossima seduta del Consiglio Comunale”.