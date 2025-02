Vittoria, il Crush style fondato dal professionista ibleo Savio Magro ottiene prestigioso riconoscimento

Savio Magro, professionista e fondatore di una disciplina sportiva su trampolino elastico, il “Crush style”, ha ottenuto un prestigioso incarico a livello mondiale da una nota azienda fitness brasiliana. Un riconoscimento di grande respiro che conferma ancora una volta come talento, studio e impegno possano aprire le porte ai più prestigiosi scenari internazionali. Il “Crush style” di Savio Magro, già nel 2018, cattura l’attenzione e conquista numerosi professionisti e appassionati del settore fitness a Rimini Wellness.

Si registrano in tutta Italia interessi verso la disciplina del Crush style che, fondata dal master trainer Savio Magro, con l’attento e minuzioso lavoro manageriale di Giusy Lillo, consente di attivare svariate collaborazioni e formazioni nel territorio italiano. Dopo anni di lavoro i professionisti vittoriesi di Crush, dunque, sono pronti a spiccare il volo con la loro creazione fitness per approdare a Dubai, in Germania, Brasile, Ungheria, Slovacchia, Spagna, Francia, Asia, Turchia, Polonia oltre a tour programmati in Usa, Messico e Sud America. Ecco perché si può affermare che il Crush style è un indiscusso orgoglio siciliano.