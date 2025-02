Fucile e munizioni nascoste nel pollaio a Butera: pensionato arrestato

Un 76enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Butera (Caltanissetta) dai carabinieri per detenzione illegale di armi alterate e munizioni. In un pollaio in terreno di sua proprietà in contrada Fontana i militari hanno trovato un fucile a canne mozze, risultato rubato nel Nord Italia e 63 cartucce calibro 12, in ottimo stato di conservazione. L'arma e munizioni, nascoste all'interno di un tubo di plastica e perfettamente funzionanti, sono state sequestrate. Per l'uomo sono scattate le manette e, dopo la convalida dell'arresto, è stato posto ai domiciliari con braccialetto elettronico.