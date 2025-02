Bloccati in via De Amicis a Floridia con arnesi per rubare auto: 4 denunce

Alle 4 di notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa, impegnati in un servizio di controllo del territorio nel Comune di Floridia, hanno intercettato in via De Amicis quattro giovani, a bordo di una Citroen C3.

Sottoposti a perquisizione personale e veicolare, i quattro sono stati trovati in possesso di chiavi alterate, grimaldelli e di una centralina universale utilizzata per commettere furti di autovetture.

Nel corso dello stesso servizio i Carabinieri hanno rinvenuto, a poca distanza dal luogo del controllo, un’autovettura che era stata rubata poco prima nello stesso Comune. Il veicolo è stato restituito al proprietario.