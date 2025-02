Calcio, Modica spumeggiante al De Simone con Arquin e Idoyaga: cinque gol al Real Siracusa

REAL SIRACUSA -MODICA 2 – 5

Marcatori: 4′ Arquin, 7′ Idoyaga, 30′ Idoyaga, 49′ Mangiameli, 56′ Arquin, 66′ Di Stefano, 88' Arquin (rigore).

Real Siracusa Belvedere: Onuetu, Musumeci, Maka, Lorefice, Ulma, Brancato, Mangiameli, Sillah, Frittitta, Di Stefano (89′ Galvagna), Guehi. A disposizione: Incatasciato, Ferrini, Galvagna, Mascara, Nicolosi, Crisciglione, Diallo. All. Massimo Attardo.

Modica Calcio: Pontet, Kondila, Rossi, Francofonte, Fragapane, Cappello, Viegas, Palmisano, Handzic, Idoyaga, Arquin. A disposizione La Licata, Mallia, Incatasciato, Neto Aldair, Cacciola, Messina, Triolo, Montanaro, Alecci. All. Pasquale Ferrara

Arbitro: Liberio Fundarotto di Trapani

Assistenti: Salvatore Totaro e Pietro Quartaronello di Messina

Note: 91′ espulso Brancato.

Modica spumeggiante con il Real Siracusa al "De Simone": 5 gol ai padroni di casa e si regala una notte in testa alla classifica del girone B del campionato di Eccellenza. Scatenate le due "bocche di fuoco" Arquin (nella foto) e Idoyaga, tre gol il porimo, due l'argentino. A conferma della differenza tra le due squadre, il fatto che il Modica chiude il primo tempo con tre gol di scarto, mentre ad inizio di ripresa si concede qualche disattenzione, tanto che il Real Siracusa segna due volte. Il timbro sul risultato lo mette Arquin su rigore a due minuti dal triplice fischio.