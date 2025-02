Il Siracusa capolista ad Acireale senza tifosi al seguito, Turati chiede concentrazione

Il Siracusa capolista forte di 6 punti di vantaggio sulla Reggina, affronta la delicata trasferta di Acireale. Gli azzurri sono in forma smagliante e sul campo di Acireale inseguono l'ennesia vittoria. A seguito della nota trasmessa dalla Prefettura di Catania, è stato deciso che per la partita di domani, fra Acireale e Siracusa e’ stata vietata la vendita dei tagliandi per assistere al match, per i residenti della provincia di Siracusa. Inizia così la vigilia dell’incontro ,che vede la capolista azzurra affrontare l’Acireale di mister Chianese, squadra che ha un passivo di ben 41 reti subite. La formazione di mister Marco Turati,arriva al “ Tupparello “ priva quindi dei propri sostenitori, ma con tutta la rosa disponibile,avendo anche recuperato Racine Ba. Per l’Acireale, mancherà perché ancora infortunato, D’Angelo. Gara , come dichiarato da Marco Turati. comunque ostica, da giocare con la massima concentrazione.

Salvo Marischi