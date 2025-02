Faraoni: su Cardiochirurgia Taormina servirebbe deroga

Il destino della cardiochirurgia pediatrica di Taormina dipenderà dalla "nuova rete ospedaliera, la decisione non è soltanto della Regione ma anche del ministero alla Salute". Così al Il Punto su Telecor l'assessore regionale alla Sanità, Daniela Faraoni. "In questo momento c'è la norma Balduzzi, su un territorio tra 4 e 6 milioni di abitanti prevede solo una cardiochirurgia pediatrica, noi in questo momento siamo a 4,8 milioni - ha detto Faraoni - Però bisogna considerare anche le condizioni geografiche, i nostri 4,8 milioni di abitanti vivono su territorio molto vasto e in una condizione di insularità. Pensare a una deroga non è a una cosa non linea. Mi viene difficile pensare al genitore di San Vito Lo Capo si rechi aTaormina o quello di Siracusa vada a Palermo: sono distanze che nella nostra condizione non sono facilmente percorribili".