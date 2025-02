Gravina di Catania, aggredita dal padre di un' alunna: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno deferito a piede libero un 42enne del posto, per i reati di lesioni aggravate e minacce ai danni di un assistente all’autonomia e comunicazione - ASACOM, in servizio presso una scuola primaria di Gravina di Catania, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Al riguardo, l’operatore socio pedagogico, nella giornata di ieri, ha sporto denuncia presso il Comando Stazione Carabinieri di Gravina di Catania, riferendo che il padre di un’alunna lo avrebbe minacciato e poi colpito al volto con uno schiaffo, ritenendolo in qualche modo responsabile del fatto che sua figlia avesse ricevuto una spinta da parte di un altro giovane studente.

Le indagini, avviate nell’immediatezza per ricostruire la dinamica della vicenda, anche attraverso le dichiarazioni dei testimoni, hanno così permesso, nel giro di poche ore, di risalire all’identità del genitore in questione, al quale, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale è stata appunto notificata l’informazione di garanzia, ovvero quell’atto previsto dal codice di procedura penale, mediante il quale l’indagato viene messo al corrente dei reati dei quali è accusato, e viene invitato a nominare un difensore di fiducia.