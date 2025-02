Ordine pubblico, controlli a Pachino e Rosolini

Continua l’attenzione delle forze di polizia per il territorio di Pachino e Rosolini al fine di dare una risposta concreta alla richiesta dei cittadini di una maggiore sicurezza.

Nelle giornate giovedì e venerdì, la Polizia di Stato ha effettuato dei controlli straordinari nella zona sud della provincia.

L’attività, pianificata dal Questore a seguito delle determinazioni raggiunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stata eseguita dai poliziotti del Commissariato di Pachino e dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania con la predisposizione di posti di controllo nelle zone nevralgiche delle due città e con il pattugliamento dei centri cittadini e periferici ponendo particolare attenzione ai luoghi di ritrovo di soggetti gravitanti in ambienti criminali e capaci di creare turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Sono state identificate, complessivamente, 161 persone, controllati 88 veicoli ed elevate 3 sanzioni amministrative per guida con patente scaduta e per mancata revisione del veicolo.

I controlli sono in corso anche questa mattina nel territorio di Pachino.