Congresso di Fdi a Noto, Angela Raudino nuova coordinatrice

Grande partecipazione e entusiasmo al congresso cittadino di Fratelli d’Italia, tenutosi oggi a Noto, un momento cruciale per il rafforzamento del partito sul territorio. L’evento ha visto la presenza di numerosi iscritti, simpatizzanti e rappresentanti istituzionali, tra cui l’On. Luca Cannata, vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, la cui partecipazione ha dato ulteriore prestigio all’incontro. La sua presenza non solo testimonia l’attenzione che Fratelli d’Italia riserva al nostro territorio, ma conferma anche il costante impegno del partito nel promuovere politiche di sviluppo e crescita per la Sicilia. Uno dei momenti più significativi del congresso è stata la proclamazione unanime del nuovo coordinatore cittadino, l’Avv. Angela Raudino, segno della compattezza e della determinazione della nostra comunità politica. Inoltre, ha visto la partecipazione del Consigliere Comunale di Noto, Adriano Formica, da poco entrato nella compagine locale di FDI. Con la sua esperienza e il suo impegno contribuirà attivamente alla crescita del partito a Noto. Durante i lavori congressuali, sono stati affrontati temi strategici per il futuro della città e dell’intera provincia, con particolare attenzione alle sfide politiche ed economiche che ci attendono. Il confronto ha evidenziato una forte volontà di lavorare in sinergia, mettendo al centro le esigenze dei cittadini e le potenzialità del nostro territorio. Fratelli d’Italia ringrazia tutti i presenti per il loro contributo e rinnova il proprio impegno nel costruire una politica solida, concreta e vicina alle persone. L’energia e la partecipazione di oggi rappresentano il punto di partenza per un percorso di crescita e consolidamento che porterà il nostro partito sempre più al centro della vita politica di Noto.