Calcio a 5, l’Holimpia Siracusa batte il San Nicolò e consolida il primo posto in classifica

L’Holimpia Siracusa vince e consolida il primo posto in classifica. Al pallone tensostatico di Siracusa supera 5-3 il San Nicolò nella ventesima giornata del campionato di serie C1 di calcio a 5. Gli ospiti hanno avuto il merito di ribattere colpo su colpo, mettendo in apprensione squadra e pubblico di casa, presenti anche in questa circostanza in buon numero con tanto di tifo organizzato.

Nei primi minuti, Pasqua sbatte sul portiere avversario, bravo a respingere le sue due conclusioni. Gli ospiti si rendono pericolosi al 4’ con una botta fuori di poco. Nell’azione successiva, la squadra di Armenio sblocca il punteggio con un bel destro in diagonale di Sparagnini. Il raddoppio arriva sull’asse Pasqua-Celano con il primo che serve al secondo una palla da spingere comodamente in fondo alla porta. Il capitano, al 7’, non trova la rete per questione di centimetri e, poco dopo, Torres si vede respingere un tiro dal portiere avversario. Poi chance ancora per Celano e Carbonaro (tiro sul palo) ma, a meno di 5 minuti dall’intervallo, sono gli ospiti a trovare la rete con Sgroi. Nell’ultima azione del primo tempo Torres ristabilisce le distanze con un tiro da posizione defilata.

Al ritorno in campo Pasqua continua il suo duello personale con il portiere avversario, bravo a rintuzzare (talvolta anche con un pizzico di fortuna) tutte le sue conclusioni. Il San Nicolò approfitta di una disattenzione difensiva avversaria e accorcia ancora con Sgroi. Sono passati poco più di due minuti dall’inizio del secondo tempo e il risultato ora è di 3-2. E’ il 9’ invece quando Sparagnini riporta su un più rassicurante doppio vantaggio i suoi con un gran tiro dalla distanza. Carbonaro firma la quinta rete dell’Holimpia con uno spunto personale ma, a 7 minuti dal termine, Foti riapre ancora la partita. L’Holimpia però non corre altri rischi e, anzi, sfiora più volte la sesta rete. A due minuti dalla fine, vengono espulsi Celano e il portiere avversario per reciproche scorrettezze. Finisce 5-3 e l’Holimpia Siracusa mantiene 6 punti di vantaggio in classifica sull’inseguitrice Ferla. Giocatori e tifosi, a fine gara, dedicando la vittoria alla moglie di mister Armenio (alla quale hanno donato un mazzo di rose) per il suo compleanno, possono ancora cantare “La capolista se ne va”.