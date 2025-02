Seggi aperti in Germania, alle urne 59 milioni di tedeschi

Alle 8 si sono aperti in Germania i seggi elettorali per rinnovare il Bundestag, il parlamento federale, e circa 59,2 milioni di tedeschi sono chiamati alle urne.

I seggi saranno aperti fino alle 18.00. Il Paese è diviso in 299 circoscrizioni elettorali. Nel corso degli ultimi anni il numero dei parlamentari era andato aumentando, così la legge elettorale è stata modificata nel 2023: saranno eletti 630 parlamentari. Ogni elettore può indicare due voti: il primo si riferisce direttamente a un candidato di quella circoscrizione elettorale, il secondo invece si riferisce a una lista bloccata e definita dai partiti per ognuno dei dodici Stati federati e le tre Città-Stato. Questo secondo voto rappresenta la percentuale finale di seggi che il partito avrà al Bundestag. Sono ammessi al riparto solo i partiti che conseguono almeno il 5% dei voti o almeno tre mandati diretti. Alle elezioni corrono 29 partiti.

La sfida finale fra Olaf Scholz e Friedrich Merz si consuma a distanza, fra Potsdam e Monaco di Baviera, l'una all'est e l'altra all'ovest del Paese.

Concetti geografici non più irrilevanti, a poche ore dal voto in una Germania sempre più divisa, e dove l'ultradestra di Alice Weidel spopola su TikTok, come negli ex Laender della Ddr.

Il cancelliere socialdemocratico, che i sondaggi danno alla fine della sua carriera politica, mostra di non mollare e punterebbe ancora sulla vittoria. Mentre il leader della Cdu, a un passo dalla cancelleria, ha assicurato: "Restituirò alla Germania una voce forte in Europa". Un governo solido e stabile a Berlino è quello che ci vorrebbe, nella lettura di molti osservatori, soprattutto mentre da oltreoceano Donald Trump spiazza gli europei e Volodymyr Zelensky, che campeggia sull'ultima copertina di Spiegel col titolo "tradito".

Anche all'interno della Repubblica c'è la richiesta di una politica più incisiva, nello scenario reso ancor più cupo dal susseguirsi degli attentati: l'ultimo venerdì sera, di matrice antisemita, è stato commesso nel cuore della capitale, fra le rinomate steli del memoriale della Shoah, da un diciannovenne siriano che avrebbe voluto "uccidere degli ebrei". Attacchi che possono favorire l'ultradestra.