Pallanuoto A1, Nuoto Catania crisi senza fine: perde anche a Bologna

Ci prova, lotta, ma perde la Nuoto Catania, a Bologna contro la De Akker, per 18-12, nella giornata numero 19 del campionato di A1 di pallanuoto. Etnei ancora ultimi e a poco sono serviti i ben 5 gol di Samuele Catania.

Lui stesso commenta una sfida certamente deludente per il risultato: "Siamo scesi in acqua col piglio giusto e fino al secondo tempo siamo rimasti in partita ma poi abbiamo subito troppo il loro gioco e non li abbiamo più ripresi. Siamo davvero amareggiati perché speravamo di fare risultato; torniamo a lavorare duro in allenamento perché la nostra stagione non è ancora finita" In acqua gli etnei hanno resistito per due tempi. Nel primo tempo i rossazzurri gestiscono il match fino al 2-2, per poi concedere due reti nell'ultimo minuto di frazione (4-2). Il secondo tempo vede i bolognesi provare a scappare via ma gli ospiti tengono botta: il risultato è di 8-5 per i padroni di casa.

Il terzo tempo taglia le gambe ai rossazzurri: sette le reti subite dalla formazione etnea. Il quarto tempo è una formalità per entrambe le formazioni. Non c'è più tempo per ribaltare il destino dell'ennesima battuta d'arresto.