Elezioni a Solarino, il Pd: "Nessun accordo tra Spada e forze di governo"

Come ho già affermato nella riunione tenutasi presso il Circolo PD di Solarino – alla quale hanno pure preso parte numerosi esponenti esterni al PD – il PD provinciale, anche in realtà come quella di Solarino, dove si va al voto con il sistema maggioritario, ha come punto fermo - confortato dal PD regionale e dal PD nazionale - il campo del centrosinistra e la ferma opposizione alle forze che sostengono la maggioranza di Schifani a Palermo e di Meloni a Roma. Dentro questo preciso spazio politico, l’annuncio della disponibilità dell’On. Spada, deputato regionale del Partito democratico della provincia di Siracusa, è benvenuto e può concretamente rappresentare la possibilità, per il Partito Democratico, di contendere il governo del Comune di Solarino. Ricostruzioni di stampa su presunti accordi tra lO'n. Spada, nella sua qualifica di deputato regionale PD, all’opposizione del Governo Schifani, e forze di maggioranza a sostegno di Schifani, non possono, evidentemente, che essere destituite di ogni fondamento in quanto insostenibili sia ai fini di una irricattabile e intransigente azione parlamentare sia al fine di dare corpo ad una proposta politica che tuteli gli interessi della città di Solarino, così come sono sicuro che l'On. Spada potrà dimostrare nella composizione di una lista a sostegno della sua candidatura nella quale non saranno presenti rappresentanti attuali o recenti delle forze politiche che appoggiano Schifani a livello regionale. La Direzione provinciale del Partito, cui lo Statuto assegna il compito esclusivo di definire le alleanze alle amministrative in provincia, sarà convocata nei prossimi giorni e sarà il luogo dove si potrà discutere anche sui temi delle prossime amministrative e delle elezioni provinciali di secondo livello e alla quale sarà invitato il Segretario regionale del partito. Al tempo stesso chiederò alla Commissione per il Congresso di anticipare al più presto il congresso di circolo di Solarino”. Così il segretario provinciale del Pd, Piergiorgio Gerratana.