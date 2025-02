Fdi, Ivano Bonavita nuovo coordinatore a Francofonte

Si chiude un fine settimana intenso e proficuo per Fratelli d’Italia in provincia di Siracusa, con due giornate di congressi che hanno rafforzato ulteriormente la presenza del partito e consolidato il legame con i territori. Oggi è stata la volta di Francofonte, dove si è svolto un altro congresso di grande partecipazione e condivisione, culminato con l’elezione unanime di Ivano Bonavita a nuovo coordinatore cittadino. Una scelta chiara e compatta che testimonia l’unità e la determinazione con cui Fratelli d’Italia sta costruendo una classe dirigente solida e radicata. L’evento ha visto la presenza dell’On. Luca Cannata, vicepresidente della Commissione Bilancio alla Camera, che con la sua partecipazione ha ribadito l’attenzione e il sostegno del partito ai territori, confermando l’importanza di una politica vicina ai cittadini e alle reali esigenze delle comunità locali. Un plauso particolare va ai Consiglieri Comunali di Francofonte, Cunsolo Angela e Reale Francesco, che con il loro straordinario impegno stanno portando avanti un lavoro fondamentale per il radicamento di Fratelli d’Italia e per dare voce alle istanze dei cittadini. La loro dedizione e capacità di ascolto rappresentano un esempio concreto di buona politica e sono la dimostrazione di come il partito sia sempre più protagonista nel dibattito e nell’azione amministrativa del territorio. I congressi di questo fine settimana hanno confermato la crescita e la compattezza di Fratelli d’Italia, che si afferma sempre più come il riferimento naturale per chi crede in una politica seria, coerente e orientata al bene comune. Con una classe dirigente determinata e con il sostegno di amministratori capaci, il partito è pronto ad affrontare le sfide future con ancora maggiore forza e determinazione. Fratelli d’Italia Siracusa – Corso Gelone nr 68 tel. 3496689589 e.mail siracusa@fratelli-italia.it Fratelli d’Italia ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a questi due giorni di confronto e crescita, consapevoli che il percorso intrapreso porterà risultati sempre più concreti per il nostro territorio.