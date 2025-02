Evola e La Torre co - segretari di Rifondazione comunista a Palermo

Rifondazione Comunista Palermo punta sulla co-segreteria di genere. Barbara Evola e Ramon La Torre sono stati eletti, a larghissima maggioranza, nuovi segretari della Federazione del Partito della Rifondazione Comunista di Palermo.

Lo statuto di Rifondazione Comunista prevede, infatti, la cosegreteria donna-uomo secondo i principi della democrazia di genere. Una compagna ed un compagno entrambi di grande esperienza.

La prima insegnante, già assessore alla Pubblica Istruzione nella giunta Orlando e capogruppo di Sinistra Comune a sala delle Lapidi. Il secondo architetto restauratore, esperto nella gestione urbana, già segretario cittadino del Partito e molto presente nella scena politca urbana. Insieme dirigeranno la Federazione del PRC sulla linea politica di maggioranza scaturita dal recente congresso nazionale del Partito. Autonomia coniugata con unità della sinistra, per battere le destre al governo della città e lotta incessante ai poteri mafiosi. Frank Ferlisi, ex segretario, a cui è stato tributato un lungo applauso di ringraziamento per il lavoro svolto, è stato eletto alla carica di Presidente del Partito. Lo si legge in una nota del PRC Palermo.