Riaperta la sala convegno della Casa di Reclusione di Augusta chiusa dal 2 gennaio dello scorso anno e che comprende la zona bar. Nel dicembre scorso era stato raggiunto l’accordo tra Direzione e Organizzazioni Sindacali affinché il bar rimanesse aperto mattina e sera sia nei giorni feriali che nei giorni festivi. Questo darà la possibilità a tutto il personale di poter usufruire di uno spazio, oltre all’utilizzo come sala convegno, ludico per quel personale che, dopo l’orario di lavoro, si trattiene negli alloggi della caserma dell’istituto. Lo rendono noto i responsabili S.A.S. della FNS CISL di Augusta Giacomo Torrisi e Gabriele Gaspare Vazzano che hanno partecipato alla trattativa insieme: al Direttore dell’istituto Angela Lanteri, al vice Direttore Francesca Fioria e al Comandante del reparto Dirigente Dario Maugeri per la parte pubblica. Per i rappresentanti sindacali del comparto sicurezza erano presenti per la FNS CISL, oltre a Torrisi e Vazzano, Fabio D’Amico, per la CGIL Morana e Argentino, per il SIPPE/SINAPPE Sebastiano Bongiovanni e Michele Amaddio, per USPP Salvatore Santacroce e Di Lorenzo e per la UIL PP Domenico Lo Tempio. La FNS CISL in merito all’apertura del bar-spaccio e sala convegno ritiene che “l’utilizzo del personale di Polizia Penitenziaria presso il bar sia una priorità che debba essere tutelata anche e soprattutto per merito di un offerta di un servizio efficiente e funzionale”. “La FNS CISL – dicono i rappresentanti del comparto Sicurezza della Cisl territoriale - è certa che il benessere del personale, oltre a costituire un dovere dall’Amministrazione nei confronti dei propri dipendenti, contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza, a ridurre i conflitti, a migliorare l’ambiente lavorativo e può essere una validissima valvola di sfogo per il personale ed i dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria”. Gli orari di apertura del bar tengono conto delle fasce orarie in cui vi è un maggiore afflusso del personale, in modo tale da poter essere a completa ed efficiente disposizione degli stessi. Il personale che si occuperà del servizio, il Vice ispettore Fabio D’Amico, l’Assistente capo coordinatore Concetto Ragusa e l’Assistente capo Roberto Rocco, dovrà garantire l’apertura nell’arco della giornata. Taglio del nastro affidato alla Direttrice della Casa di Reclusione e al sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare. Un particolare ringraziamento è stato fatto dal gestore al Capo area contabili Cinzia Gallitto e a Daniela Esposito, Alfio Maglitto, Rosario Sapienza e Maicon Bittollo. All’ingresso del locale anche un murales realizzato da uno degli agenti in servizio, Marco Segreto. Nella struttura saranno impegnati anche alcuni detenuti lavoranti che avranno vicini anche alcuni progetti in legno creati artigianalmente da loro stessi sotto la guida di Carlo Buonora, tutor del progetto “Geppetto”. La FNS CISL ricorda che allo stato attuale la casa reclusione di Augusta soffre la carenza organica di ben 70 unità e si sottolinea maggiormente una carenza di ispettori e sovrintendenti rispetto all’organico assegnato e l’organico dei detenuti invece, è in continuo aumento.