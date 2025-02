Fnp Cisl Ragusa e Siracusa, martedì il congresso dei pensionati

Saranno conclusi dal segretario generale nazionale della FNP Cisl, Emilio Didonè, i lavori del IV Congresso territoriale dei Pensionati cislini di Ragusa Siracusa convocato per martedì prossimo, 25 febbraio, a partire dalle 9.30, nella sala conferenza del Baglio in via Cartia a Ragusa. I lavori, che saranno presieduti dalla segretaria generale regionale della categoria Rosaria Aquilone, si apriranno con la relazione del segretario generale della FNP territoriale, Antonio Nicosia, a seguire l’intervento del segretario generale della UST Ragusa Siracusa, Giovanni Migliore. Il IV Congresso intende sottolineare, a partire dal titolo “Generazione sostenibile-Impegno Energia Connessioni”, il ruolo dei pensionati e l’impegno a partecipare attivamente alle sfide di questa epoca.