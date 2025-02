"Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa della vicepresidente dell'Anpi Palermo Maria Letizia Colajanni. Con la sua scomparsa la città perde una testimone appassionata della lotta per i diritti e contro ogni forma di fascismo. Ai familiari di Maria Letizia Colajanni e alla sezione palermitana dell'Anpi rivolgo la vicinanza di tutta l'amministrazione comunale". Così in una nota il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.