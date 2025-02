Acate, rimozione pannelli di amianto: fino a mercoledì chiusa la scuola "Volta"

Attività scolastiche e abitudini sospese ad Acate, da lunedì a mercoledì prossimo, per gli alunni dalla scuola secondaria di I grado e i residenti della zona di via Agrigento. Una ditta specializzata dovrà rimuovere e smaltire tutto l’amianto presente nel magazzino comunale di via Gracchi, dove al suo posto sorgerà una scuola dell’infanzia con un progetto del PNRR.

Le operazioni di prelievo dei pannelli in cemento-amianto dai tetti, com’è noto, sono pericolose per la salute dell’uomo, pertanto il sindaco Gianfranco Fidone, di concerto con l’ASP e il dirigente della media “Volta”, Salvatore Panasia, ha disposto la chiusura del plesso.

Ai cittadini è stato raccomandato di tenere chiuse le finestre, non stendere la biancheria e tenersi lontani dall’area interessata ai lavori.

La diretta esposizione professionale rimane la causa predominante della malattia correlata all’amianto. Nella maggior parte dei Paesi sviluppati, l’uso dell’amianto è diminuito negli ultimi decenni. L’amianto è ancora presente nei vecchi materiali da costruzione e in alcuni prodotti, e oggi la maggior parte delle esposizioni professionali si verifica durante la riparazione, la ristrutturazione, la rimozione o la manutenzione dei prodotti contenenti amianto installati in epoche precedenti.