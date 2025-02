Siracusa irriconoscibile ad Acireale, capolista sconfitta: la Reggina accorcia - 3

La capolista Siracusa, lascia tre punti pesantissimi all' 'Aci Galatea' contro l’Acireale. 2-1 il risultato finale, con doppietta del fortissimo attaccante Benjaminn Mokulo,dopo il momentaneo pareggio al 38’ su colpo di testa di Sush. Acireale che ha “dominato” l’incontro, contro un Siracusa quello odierno, apparso abulico, spento, e deconcentrato. Centrocampo, praticamente dominato dai padroni di casa, dove oggi il Siracusa è sembrato irriconoscibile, così come dichiarato dal presidente Ricci. L’Acireale,sicuramente ha dominato sul piano tattico, fermando quasi tutte le ripartenze degli azzurri. Molti errori tecnici individuali, da parte degli aretusei, privi di concretezza, con molti palloni persi. L’Acireale, ha dimostrato oggi contro la capolista , buone individualità, ma certamente ha saputo gestire al meglio l’aspetto mentale della gara. Il Siracusa, fra l’altro termina in 10 uomini la parte finale , per l’espulsione di Sarao entrato per affiancare Maggio. Successo meritato per i granata di mister Chianese. Nel frattempo la Reggina vittoriosa , si porta a -3 dalla capolista Siracusa.

Salvo Marischi