Prodotti di masseria, Unitre Modica in visita alla Cooperativa "Progetto natura"

Giornata particolare per l’Unitre di Modica. Un nutrito gruppo di Soci dell’Associazione, guidato dal Presidente Enzo Cavallo, dando il via al nuovo progetto sociale finalizzato alla realizzazione di visite presso le più importanti realtà aziendali dell’area iblea, è stato ospitato dai responsabili aziendali della Società Cooperativa “Progetto Natura” avente sede nella terza fase della Zona industriale di Ragusa. Una occasione concordata e realizzata, come Educational tour nell’ambito del progetto “Prodotti di Masseria”, per far conoscere ai Soci della Sede di Modica dell’Unitre la dimensione sociale e produttiva della Cooperativa e per visitare il più grande ed il più importante magazzino di stagionatura della Sicilia. E’ stato Giorgio Ragusa ad accogliere i Soci dell’Unitre e a presentare, anche attraverso un video, l’organizzazione della struttura con i suoi oltre 140 Soci, con la sua dimensione regionale, con le sue potenzialità e coi suoi volumi produttivi, e con la vasta gamma di prodotti lattiero caseari e del Ragusano Dop in particolare, formaggio storico dell’area iblea, ottenuto dalla lavorazione di latte vaccino, ed in possesso del marchio comunitario di denominazione di origine protetta e, come tale, certificato, tracciabile e garantito oltre che particolarmente apprezzato e ricercato dagli esperti di cucina di qualità. Ha avuto luogo poi la visita, guidata da Antonio Di Falco, al magazzino di stagionatura, il più grande e meglio attrezzato della Sicilia: una esperienza di particolare interesse per tutti i visitatori che, tenuto conto dell’elevato numero, sono stati suddivisi in due gruppi ed hanno avuto modo di conoscere le varie fasi e le modalità di gestione della stagionatura delle forme dei formaggi quasi tutti sospesi alle travi con le apposite funi così come sancito dal disciplinare di produzione del Ragusano. E’ seguita quindi la degustazione di alcuni prodotti (ricotta, mozzarella, ragusano ed altri formaggi) con la descrizione delle caratteristiche di ciascuno di essi, da parte di Antonio Di Falco che ha anche risposto a tutte le domande formulate dai partecipanti. “Un bilancio complessivamente positivo – ha sottolineato Enzo Cavallo. - La larga partecipazione di Soci e l’attenzione dimostrata durante la visita hanno testimoniato la validità e l’utilità dell’iniziativa. Siamo grati a Progetto Natura ed ai suoi rappresentanti per l’ospitalità offerta e per il modo come sono riusciti a lasciare soddisfatti i partecipanti”.