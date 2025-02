Siracusa, Mazzarrona scende in piazza per dire no al Centro comunale rifiuti

Al grido di "No Ccr sotto casa, si alla riqualificazione” si è svolta stamane, nel noto e popoloso quartiere di Mazzarrona a Siracusa, la manifestazione promossa dall’omonimo Comitato. Sorto per protestare contro la realizzazione del Ccr in pieno centro abitato.

Quattrocento persone tra residenti, simpatizzanti, Consiglieri comunali d’opposizione ed esponenti di diversa fede politica hanno animato il quartiere dando vita ad una “passeggiata” alla scoperta di tutte quelle migliorie promesse agli abitanti per il quartiere nelle varie campagne elettorali e, di fatto mai realizzate. Una sorta di via crucis laica con, a ogni tappa, il vuoto laddove, invece, dovevano esserci parchi, centri ricreativi, sportivi e tanto altro. Un percorso lungo le principali vie della periferia e culminato dove, per decisione unilaterale, il Comune vorrebbe far sorgere un Centro Comunale di raccolta rifiuti che andrebbe ad impattare fortemente sulla qualità della vita e della salute dei dimoranti. “Non può passare il messaggio che il nostro sia il rione dei rifiuti” - afferma Lucia Buonconsiglio portavoce del Comitato per la riqualificazione della Mazzarona - “è un concetto erroneo, all'opposto di qualsiasi idea di riqualificazione. Di certo, un Ccr a fianco dei condomini e non fuori dal tessuto urbano, non può essere spacciato per servizio utile alla rigenerazione di un quartiere”.

A rendere sorda l'amministrazione centrale alle rimostranze dei residenti, il paventato rischio di poter perdere i finanziamenti Pnnr utili all'opera:”pare che adesso vi sia una proroga al 2028” - continua Buonconsiglio - “non hanno, dunque, più scuse per incaponirsi nel voler piazzare i Ccr sotto casa dei cittadini. Trovino luoghi più consoni e prestino ascolto a chi ha già suggerito soluzioni per aree alternative valide”.

E sulla grande affluenza odierna di manifestanti, dal comitato si leva un'unica voce:”Grazie a tutti. Dai liberi cittadini accorsi, ai consiglieri che hanno supportato l'iniziativa, al Comitato Parchi, al Comitato antincendio Siracusano, ai comitati di Cassibile e Pizzuta, alla Dott.ssa Alessandra Trigilia, agronoma e paesaggista, già dirigente presso la Soprintendenza di Siracusa, per il contributo tecnico. Speravamo foste in tanti ma non ci saremmo mai aspettati tanto sostegno. Ciò a dimostrazione che i siracusani sono, innanzitutto, comunità”. “Ovviamente” - conclude Lucia Buonconsiglio - “Noi non ci fermeremo. È nostra intenzione andare avanti nella battaglia di civiltà intrapresa. Benvengano i Ccr ma non nei nostri cortili. A tal proposito, invito tutti a perseverare maturando uno spiccato senso civico e di tutela dei nostri diritti e del nostro benessere. Per noi e i nostri figli ai quali dobbiamo lasciare esempi che non siano il degrado né la svalutazione”.