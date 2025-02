Il Catania pareggia in rimonta con l'Altamura (1 - 1): in gol va Jimenez

Il Catania nonva oltre l' 1 a 1 contro il Team Altamura, in una gara scialba e priva di colpi di scena. ” Quel che impressiona è il non gioco dei rossazzurri di Toscano, con il tecnico costretto ogni settimana a rivoluzionare la formazione per la lista degli infortunati sempre più lunga: stavolta i forfait sono stati di Di Tacchio e Allegretto, rimasto inoltre in panchina Inglese, mentre è uscito dal campo malconcio Guglielmotti. In più il nervosismo palesato dall’inutile fallo di Celli in area che ha causato il rigore trasformato da Leonetti per l’iniziale 1-0 dei pugliesi, svantaggio recuperato alla fine del primo tempo da un colpo di testa di Jimenez ancora una volta si distingue tra gli etnei; e poi l’espulsione con rosso diretto di Stoppa, al rientro dopo quasi un mese, che gli costerà la squalifica cui bisognerà aggiungere quella di Lerardi ammonito tra i diffidati. Domani al 'Franco Scoglio' il Messina affronterà il Trapani nel posticipo di serie C.