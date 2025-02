Marsala, 59enne trovato morto in casa: aveva ematomi alle gambe

Un uomo di 59 anni è stato trovato morto a Marsala, nel trapanese, all'interno del suo appartamento in Via Aurelio Saffi, la strada parallela di Via Oberdan, dove abitava Anna Peralta, 80 anni, uccisa la mattina del 19 febbraio dal figlio Girolamo Peraino che al momento si trova in carcere per omicidio preterintenzionale. Pare che l'uomo sia stato trovato per terra, con addosso soltanto una felpa e diversi ematomi sulle gambe. Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso dell'uomo che viveva nella periferia di Marsala, in quella strada parallela al luogo in cui è morta l'anziana a seguito delle percosse subite dal figlio. La dinamica dei fatti è ancora tutta da chiarire.