Va a fare trekking e trova una bomba nel Casertano

Era andato a fare trekking, ma ha dovuto chiamare i carabinieri. Accade nel Casertano. Un ordigno inesploso, risalente al secondo conflitto mondiale, e' stato trovato questa mattina da un escursionista in un'area demaniale alle pendici del monte Massico in localita' Olivone del comune di Falciano del Massico, nel casertano. L'uomo, impegnato in un percorso sterrato particolarmente impervio, appena si e' accorto che il cilindro di metallo, parzialmente interrato, su cui stava per posare i piedi aveva le fattezze di un proietto di tipo militare, ha immediatamente allertato la Centrale Operativa del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone, attraverso il numero di emergenza 112. I militari dell'Arma, subito intervenuti, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e alla delimitazione del luogo del rinvenimento, inibendone l'accesso, chiedendo l'intervento dei militari artificieri dell'Esercito per il recupero dell'ordigno e la bonifica dell'area. (AGI)Lil