Fra tre settimane apre un ufficio bancario a Solarino

Iniziano domani a Solarino i lavori per un punto bancario in paese. Si tratta di un ufficio della Banca Agricola Popolare di Sicilia (Ex Banca agricola di Ragusa) che fra tre settimane renderà operativo il servizio che si trova in piazza del Plebiscito, in locali dati in locazione dal Comune di Solarino. "Da nove anni - dice il già sindaco Peppe Germano - non c'è più uno sportello bancario ed è stato un calvario per i nostri concittadini, soprattutto per le persone anziane, costrette a fare certe operzioni a Floridia. Disagi che hanno avuto anche commercianti e artigiani, costretti ad andare fuori paese per versare i loro soldi. C'è stato un lavoro infinito per convincere la Banca ad aprire a Solarino. Il peggio - concluge Germano - è ormai passato".