Basket, Passalacqua Ragusa batte Solmec Rhodigium

Con una grande prestazione in difesa e con gli ultimi due quarti di ottimo livello anche in attacco, la Passalacqua Ragusa ha battuto in casa la Solmec Rhodigium. Il punteggio finale: 69 a 48.

“Primi due quarti molto equilibrati, poi il terzo quarto buonissimo, abbiamo tenuto le avversarie a 48 punti, segno che in difesa ci siano state bene. Abbiamo alternato uomo e zona, e in attacco abbiamo trovato buone soluzioni, avanti così”. Dice la coach della Passalacqua, Mara Buzzanca.

Passalacqua Ragusa – Solmec Rhodigium 69 - 48

Passalacqua Ragusa: Terrone, Consolini 14, Pelka 5, Mazza 3, Tomasoni, Siciliano 21, Cutrupi, Narviciute, Olodo 4, Labanca 22. All. Buzzanca

Rovigo: Stoichcova 13, Viviani 7, Castelli 10, Battilotti 1, Bonivento 5, Zanetti 2, Leghissa 3, Garofalo, Novati 5, Zuccon 2. All. Pegoraro

Parziali: 18-12; 30-28 (12-16); 47-38 (17-10); 69-48 (22-10)

Note. Tiri da due: Ragusa 25/56 (44%); Rovigo 11/27 (40%); Tiri da tre: Ragusa 3/17 (17%); Rovigo 5/22 (22%); Tiri liberi: Ragusa 10/14 (71%); Rovigo 11/17 (64%); Rimbalzi: Ragusa 42, Rovigo 41: Palle perse, Ragusa 7, Rovigo 24; Palle recuperate Ragusa 15, Rovigo 4; Assist Ragusa 22, Rovigo 14

Uscite per 5 falli: Stoichcova (Rovigo)

Arbitri: Rubera di Roma e Licari di Trapani

NELLA FOTO, Marika Labanca