Acate, al Circolo di Conversazione consegnati i premi del concorso letterario "Hiscor"

Non solo smartphone per tanti alunni che frequentano le scuole secondarie di I grado, c’è anche la passione per la scrittura. Così anche i piccoli autori crescono grazie alla sinergia tra gli istituti e qualche centro propulsore della cultura, come il Circolo di Conversazione di Acate, dove si è svolta la cerimonia di premiazione del Concorso Letterario “Hiscor”, alla presenza del sindaco Gianfranco Fidone e della presidente del Consiglio comunale, Cristina Cicero

La proposta lanciata dal Direttivo presieduto dall’ispettore Salvatore Cutraro è stata accolta favorevolmente dai dirigenti di due scuole medie, Salvatore Panasia, della “Volta” di Acate, e Francesca Lauria della “Pirandello” di Comiso.

Nel dettaglio le decisioni della giuria composta da Salvatore Stornello, Teti Carrubba e Giovanna Carbonaro:

Scuola media “Volta”, poesie in lingua italiana: prima classificata Natasha Marocco con “Il crudele fato”, seconda Clara con “Senza voce”, terzo Samuele Gioia con “Come una rosa appassita”.

Scuola media “Pirandello”: prima classificata Carola Rivela, con la poesia in lingua italiana "La danza"; prima per la poesie in dialetto, Anna Altavilla con "Fimmina aruci"; per la sezione racconti primo posto Giorgia Inghilterra con "Le emozioni dell'anima", secondo per Claudia Mascara con "Una vita per lo sport".

Tra gli adulti i riconoscimenti sono andati a: Fina D’Ignoti di Palermo con “L’eternità è un attimo”, per le poesie in lingua italiana, e Salvatore Alaimo di Campobello di Licata, con “Rrasti” per le poesie in dialetto.

L’edizione di quest’anno era intitolata alla memoria del parroco emerito don Rosario Di Martino, poeta e scrittore egli stesso, la cui luminosa figura di “pastore zelante” è stata ricordata dal suo successore don Mario Cascone e nel messaggio inviato al presidente Cutraro anche dal vescovo Monsignor Giuseppe La Placa.