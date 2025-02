Schifani: "Con i termovalorizzatori libereremo la Sicilia dai rifiuti"

"Per l'area metropolitana di Palermo è in corso la realizzazione di interventi finanziari da parte della Regione per quasi 700 milioni a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 ai quali vanno aggiunti investimenti di matrice europea e nazionale, Pnrr e strutturali, e regionale.

Il principale è costituito dalla realizzazione del termovalorizzatore di Bellolampo, per il quale a brevissimo sarà pubblicata la gara per la progettazione, insieme a quello di Catania".